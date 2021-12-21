اليابان تنفذ أول حكم بالإعدام في عهد حكومة كيشيدا

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن اليابان أعدمت ثلاثة مدانين يوم الثلاثاء، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تُنفذ فيها عقوبة الإعدام في عهد حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وأول عملية إعدام في البلاد منذ نحو عامين.

وقالت الوكالة إن أحد هؤلاء الأشخاص رجل يبلغ من العمر 65 عاما أدين بقتل سبعة من أقاربه طعنا في عام 2004.

وتُنفذ عقوبة الإعدام في اليابان شنقا ويتم إخطار السجناء بإعدامهم قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لذلك. ودأبت منظمات حقوق الإنسان على انتقاد تلك الممارسة بسبب الضغط الذي تمثله على المحكوم عليهم بالإعدام لأنهم ينتظرون الموت في أي لحظة ويرون أن أي يوم يمر عليهم قد يكون الأخير لهم في الحياة.

وذكرت وكالة كيودو أن آخر عملية إعدام شهدتها اليابان كانت في 26 ديسمبر كانون الأول 2019.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عماد عبد الله)

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