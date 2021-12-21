وسائل إعلام: روسيا تطلق صاروخ كروز من غواصة ببحر اليابان

أخبار اليابان

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن غواصة روسية أطلقت بنجاح صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر في منطقة تدريب على البر الروسي.

ونقلت الوكالة عن الأسطول الروسي في منطقة الهادي القول إن التدريبات شملت أيضا تحركات سرية ودعما من سفن حربية وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة.

وتطالب اليابان بالسيادة على جزر الكوريل الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا في بحر أوختسك القريب، والتي تشير إليها طوكيو بوصف الأراضي الشمالية في نزاع إقليمي يعود للحرب العالمية الثانية.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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