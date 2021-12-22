ماكدونالدز اليابان يواجه أزمة بسبب اختناقات في سلسلة التوريد

أخبار اليابان



أحد مطاعم ماكدونالدز في طوكيو في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. رويترز / سترينجر.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة ماكدونالدز هولدينجز في اليابان يوم الثلاثاء إنها ستعلق بيع البطاطس المقلية متوسطة وكبيرة الحجم لمدة أسبوع ابتداء من يوم الجمعة بسبب اختناقات في سلسلة التوريد.

تشهد الشركة تأخيرات في شحنات البطاطس بسبب مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كورونا وكذلك بسبب اضطرابات الشحن في كندا. وأضافت أن البطاطس المستخدمة في إعداد البطاطس المقلية مستوردة من أمريكا الشمالية.

قالت شركة الوجبات السريعة الشهيرة إنها ستستمر في بيع البطاطس المقلية بأحجام صغيرة.

لم تحدد الشركة الأثر المالي للتعليق المؤقت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)