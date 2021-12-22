تويوتا تطلق خدمة تحديث نظام التشغيل في سياراتها في اليابان

أخبار اليابان



شعار تويوتا في معرض جنيف الدولي 89 للسيارات في جنيف، سويسرا، 5 مارس/ آذار 2019. رويترز / بيير ألبوي.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور يوم الثلاثاء إنها ستطلق خدمة العام المقبل تقدم خدمات التخصيص والتحديثات للسيارات حيث يتزايد تمسك العملاء بسياراتهم لفترة أطول.

ستبدأ الخدمة ، المعروفة باسم كينتو فاكتوري، في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني وستقدم ميزات أمان جديدة وتصميمات داخلية محدثة وترقيات برامج لأنظمة كمبيوتر السيارة.

تحاول تويوتا تحويل نفسها من صانع وبائع للسيارات إلى ”شركة تنقل“ قائمة على الخدمات. الخدمة الجديدة هي جزء من علامة تويوتا التجارية كينتو، والتي تم إطلاقها في عام 2019 وتقدم خدمات مشاركة السيارات.

وقال شينيا كوديرا، رئيس شركة كينتو، للصحفيين إنه من أجل الاستدامة، من الأفضل أن يتم ”استخدام السيارات لفترة طويلة في حالة جيدة، وفي النهاية يتم جمعها وإعادة تدويرها“.

وأضاف أن الشركة ستدرس توسيع خدمة مصنع كينتو في الخارج.

زادت اشتراكات كينتو، التي تقدم تأجير السيارات بسعر ثابت والتأمين، إلى 28000 ين بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من 1200 ين عند الإطلاق قبل عامين، والتي وصفها كوديرا بأنها ”أقل قليلاً مما كنا نتوقعه“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)