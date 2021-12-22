حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 275.18 مليون والوفيات 5 ملايين و659608
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 275.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و659608.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 51219840
810641
الهند 34752164
478007
البرازيل 617873 22215856
المملكة المتحدة 147261 11453121
روسيا 596391 10241812
تركيا 80556 9186619
فرنسا 121717 8640924
ألمانيا 108569 6825146
إيران 131124 6173369
إسبانيا 88793 5535231
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 24063 2090480
41 - الأردن 12268 1040243
45 - المغرب 14810 952916
49 - الإمارات 2154 744890
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
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