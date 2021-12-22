حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 275.18 مليون والوفيات 5 ملايين و659608

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 275.18 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و659608.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭‭‭‭51219840‬‬‬‬

‭‭‭‭810641‬‬‬‬

الهند ‭‭‭‭34752164‬‬‬‬

‭‭‭‭478007‬‬‬‬

البرازيل 617873 22215856

المملكة المتحدة 147261 11453121

روسيا 596391 10241812

تركيا 80556 9186619

فرنسا 121717 8640924

ألمانيا 108569 6825146

إيران 131124 6173369

إسبانيا 88793 5535231

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24063 2090480

41 ‬‬‬‬- الأردن 12268 1040243

45 - المغرب 14810 952916

49 - الإمارات 2154 744890

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)









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