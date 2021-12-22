مشروع مشترك بين أدنوك وطاقة بقيمة 3.6 مليار دولار لخفض انبعاثات الكربون

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دبي (رويترز) - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) يوم الأربعاء عن مشروع بتكلفة 3.6 مليار دولار يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول أدنوك البحرية بأكثر من 30 بالمئة.

وسيقوم المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطوير وتشغيل شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول أدنوك البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة طاقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المشروع سيمول "من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض ويملكها بشكل مشترك كل من أدنوك وطاقة بحصة بنسبة 30 بالمئة لكل منهما، وائتلاف يضم كلا من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية (إي.دي.إف) بحصة 40 بالمئة" على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى أدنوك بعد 35 عاما من التشغيل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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