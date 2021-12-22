فيلبروك يسجل رقما قياسيا في سباق 1500 متر حرة ببطولة العالم للسباحة داخل الأحواض القصيرة

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(رويترز) - سجل الألماني فلوريان فيلبروك رقما قياسيا عالميا في سباق 1500 متر حرة للرجال في اليوم الأخير لبطولة العالم للسباحة داخل الأحواض القصيرة في أبوظبي.

وأنهى فيلبروك، الذي فاز بذهبية سباق عشرة كيلومترات في المياه المفتوحة في ألعاب طوكيو، السباق في 14:06:88 دقيقة ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم جريجوريو بالترينيري البالغ 14:08:065 دقيقة.

وقال فيلبروك "أفضل دائما المسافات الطويلة ولم أكن أتخيل في وقت سابق هذا العام أن أنجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي هنا لأني كنت أسجل أرقاما هزيلة في الأحواض القصيرة".

وفاز السباح الألماني بميدالية برونزية في سباق 1500 متر حرة في أولمبياد طوكيو هذا العام.

والرقم القياسي العالمي الذي سجله فيلبروك كان الرابع الذي يتحقق في بطولة العالم داخل الأحواض القصيرة في أبوظبي.

وتصدرت الولايات المتحدة جدول الميداليات بتسع ذهبيات (30 ميدالية إجمالا) تليها كندا بسبع ذهبيات (15 ميدالية إجمالا) وإيطاليا بخمس ذهبيات (16 ميدالية إجمالا).

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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