المؤشر نيكي يرتفع قليلا مدعوما بأسهم التكنولوجيا

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طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي قليلا عند الإغلاق يوم الأربعاء مدعوما بصعود أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا لكن حد من ارتفاعه هبوط سهم شركة نينتندو.

وأغلق نيكي على ارتفاع 0.16 في المئة بعد أن تأرجح بين خسائر ومكاسب قليلة طوال الجلسة في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة.

وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية "المتعاملون الرئيسيون والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية خارج السوق بسبب عيد الميلاد وتعاملات الأفراد محدودة".

وكان سهم سوني من أكبر الرابحين على المؤشر نيكي فزاد 2.77 بالمئة بعد أن استكملت وحدة الشركة في الهند صفقة مع منافستها المحلية زي إنترتينمنت لدمج قنوات التلفزيون ومنصات البث الخاصة بهما.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.74 بالمئة وزاد سهم أدفانتيست 1.4 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم نينتندو 1.66 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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