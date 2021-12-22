أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم شركات توصيل الطعام

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(رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مدفوعة بمكاسب في أسهم شركات توصيل الطعام رغم استمرار المخاوف بشأن آفاق الانتعاش العالمي في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز في الجلسة السابقة 1.4 بالمئة مسجلا أفضل يوم له منذ أسبوعين.

وارتفع سهم موقع جاست إيت تيك أواي.كوم 5.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة توصيل الطعام عن اتفاق مع وان ستوب، وهي سلسلة متاجر بريطانية مملوكة لشركة تيسكو، لطلب الوجبات وخدمات التوصيل على منصتها.

وقفزت شركة دليفري هيرو الألمانية ستة بالمئة بعد أن قالت إنها ستقلص عمليات وحدتها فودباندا في وطنها الأم بجانب بيع وحدتها في اليابان بسبب زيادة المنافسة ونقص العمالة.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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