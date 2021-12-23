الذهب يصعد مع تراجع الدولار واستمرار مخاوف أوميكرون

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(رويترز) - صعدت أسعار الذهب يوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف بأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون سيلحق ضررا بتعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.67 بالمئة إلى 1800.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1825 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.74 بالمئة إلى 1801.90 دولار للأوقية.

ورغم أن محللين يقللون من شأن تأثير أوميكرون فإن المزيد من الدول أعلنت عن قيود لكبح انتشاره، وهو ما يقوض المعنويات العالمية للأصول العالية المخاطر إلى حد ما.

وقال متعاملون إن المعدن النفيس تلقى دعما من تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار، وهو ما يعزز جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.78 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 4.02 بالمئة إلى 972.00 دولارا وقفز البلاديوم 5.6 بالمئة إلى 1892.80 دولار.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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