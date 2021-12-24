الذهب يتجاوز 1800 دولار في تعاملات محدودة قبيل العطلة

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس متجاوزة مستوى 1800 دولار الرئيسي في تعاملات محدودة قبيل عطلة نهاية العام، وذلك برغم استقرار الدولار وتحسن الإقبال على المخاطرة مع انحسار المخاوف من تداعيات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1809.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة عند التسوية إلى 1811.70 دولار للأوقية.

وقال دانيال بافيلونيس كبير الخبراء لدى آر.جي.أو فيوتشرز ”هذه مجرد زوبعة صغيرة في يوم محدود التعاملات قبيل عيد الميلاد“.

وأضاف أن العام القادم سيكون جيدا للذهب خاصة مع ترجيح استمرار ضغوط التضخم.

واستقر مؤشر الدولار وهو ما حد من مكاسب الذهب، إذ أنه يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

لكن الدولار قريب من أدنى مستوى في أسبوع، وساعد انخفاضه في الآونة الأخيرة الذهب على مواصلة طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بسيط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 972.84 دولار. وصعدت الفضة 2.5 بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع والبلاتين 4.2 بالمئة.

وزاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1943.68 دولار، مرتفعا بنحو 9.2 بالمئة خلال الأسبوع.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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