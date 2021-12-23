اليابان تستبعد تغيير قيود كوفيد-19 رغم رصد متحور أوميكرون

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طوكيو (رويترز) - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الخميس إن الحكومة لا تبحث في الوقت الراهن تغيير القيود الحالية المرتبطة بكوفيد-19. جاء ذلك غداة رصد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت الحكومة يوم الأربعاء ثبوت إصابة أُسرة مكونة من ثلاثة أفراد في مدينة أوساكا غرب اليابان بمتحور أوميكرون ولم يتسن تتبع مصدر إصابتهم بالفيروس.

وقال حاكم منطقة كيوتو المجاورة يوم الخميس إنه تأكدت إصابة امرأة في العشرينات من عمرها بالفيروس وإن السلطات تفحص سبعة من مخالطيها.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء يوم الخميس نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن الحكومة بدأت استعدادات لتوسيع الفحص المجاني لمن ليس لديهم أعراض كوفيد-19 في مسعى لمنع انتشار متحور أوميكرون.

وحث شيجيرو أومي، كبير مستشاري الصحة في اليابان، المواطنين على توخي الحذر قبل السفر أو التجمع مع أفراد العائلة أو الأصدقاء خلال موسم العطلات.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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