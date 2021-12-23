أسهم اليابان تصعد مقتفية أثر وول ستريت وأداء قوي لقطاع شركات الطيران

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طوكيو (رويترز) - صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الخميس مقتفية أثر إغلاق قوي في وول ستريت مساء الأربعاء، في حين عززت بيانات إيجابية من دراسة أجريت في جنوب أفريقيا بشأن المتحور أوميكرون أسهم شركات الطيران.

وقفز المؤشر نيكي القياسي 0.83 بالمئة ليغلق عند 28798.37 نقطة مسجلا ارتفاعا لثالث جلسة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة إلى 1989.43 نقطة.

وصعدت الأسهم في وول ستريت مساء الأربعاء بدعم من بيانات اقتصادية قوية ودراسة أجريت في جنوب أفريقيا تشير إلى انخفاض احتمالات دخول المستشفيات والأعراض الخطيرة في المصابين بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا مقارنة بالمتحور دلتا.

وفي اليابان صعد مؤشر قطاع شركات الطيران 2.24 بالمئة بفعل آمال باستمرار السفر على الرغم من اكتشاف أول إصابة محلية بالمتحور أوميكرون.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مدعومة بزيادة أسعار النفط، وارتفع مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الغاز والفحم 2.28 بالمئة في حين صعد مؤشر قطاع شركات التجارة 1.54 بالمئة.

وقفز سهم طوكيو فودوسان هولدنجز 4.4 بالمئة ليقود المكاسب على المؤشر نيكي بعدما وافقت شركة التطوير العقاري على بيع سلسلة متاجر طوكيو هاندز للديكور الداخلي.

وانخفض مؤشر قطاع شركات الأدوية 0.48 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إيساي 9.06 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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