المراكز الأفريقية: لا يجب تعميم بيانات أوميكرون في جنوب أفريقيا على جميع الدول

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(رويترز) - قال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس إنه يجب عدم تعميم البيانات الصادرة من جنوب أفريقيا، والتي تشير إلى أن متحور أوميكرون أقل حدة بنسبة 70 إلى 80 في المئة من سلالة دلتا، في جميع الدول.

وخلصت دراسة جنوب أفريقية نُشرت يوم الأربعاء إلى أن احتمال دخول من شُخصت إصاباتهم في البلاد بمتحور أوميكرون في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني المستشفيات كان أقل بنسبة 80 في المئة من أولئك الذين تم تشخيص إصاباتهم بسلالة أخرى للفيروس في نفس الفترة.

وأضاف نكينجاسونج في إفادة صحفية عبر الإنترنت ”يجب أن نفسر البيانات القادمة من جنوب أفريقيا بكثير من الحذر. فالوقت ما زال مبكرا لاستخلاص نتائج“.

ومضى يقول ”دعونا نحرص على عدم تعميم ما نراه في جنوب أفريقيا على القارة أو أنحاء العالم“.

وأوضح أن عناصر مثل متوسط العمر الشاب لسكان جنوب أفريقيا يمكن أن تلعب دورا فيما يتم ملاحظته في البلاد، وأن معدلات التطعيم المختلفة بين الدول يمكن أن تؤدي أيضا إلى نتائج مختلفة.

وخلصت دراستان من بريطانيا أيضا إلى مؤشرات على أن احتمال دخول المستشفى بسبب متحور أوميكرون أقل من السلالات الأخرى.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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