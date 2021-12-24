إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تجيز استخدام عقار تنتجه ميرك لعلاج كوفيد

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(رويترز) - أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الخميس استخدام حبوب مضادة للفيروسات تنتجها شركة ميرك لعلاج كوفيد-19 لدى مجموعات معينة من المرضى البالغين المعرضين للإصابة بأعراض حادة، وذلك بعد يوم من إعطاء الضوء الأخضر لعلاج مشابه تنتجه شركة فايزر للحالات المعرضة لمخاطر كبيرة فوق 12 سنة.

أثبت عقار ميرك، الذي يطلق عليه اسم ”مولنوبيرافير“ وتم تطويره بالتعاون مع شركة ريدجباك للأدوية الحيوية، كفاءة في تقليل معدل دخول المستشفى والوفيات بحوالي 30 بالمئة في تجربة سريرية للأفراد المعرضين للإصابة بأعراض شديدة عند إعطائه في مرحلة مبكرة من المرض.

وأجازت الإدارة العقار الذي يعطى بطريق الفم لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بالأعراض الحادة، والذين لا يمكنهم الحصول على علاجات بديلة أو مناسبة لكوفيد.

جاء القرار بعد تصويت لجنة من مستشاري إدارة الأغذية والعقاقير في 30 نوفمبر تشرين الثاني لصالح إجازة العقار بفارق ضئيل.

ويمكن أن تمثل حبوب ميرك وفايزر أدوات مبشرة للمصابين بكوفيد خصوصا في مواجهة المتحور أوميكرون سريع الانتشار، الذي أصبح النسخة السائدة الآن في الولايات المتحدة.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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