حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 276.73 مليون والوفيات 5 ملايين و678100

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 276.73 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و678100.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 814779 51617797

الهند 478759 34765976

البرازيل 618091 22222928

المملكة المتحدة 147573 11647473

روسيا 599440 10318650

تركيا 81090 9244344

فرنسا 121946 8713756

ألمانيا 109479 6895675

إيران 131262 6179817

إسبانيا 88887 5585054

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24108 2091834

41 ‬‬‬‬- الأردن 12372 1047953

45 - المغرب 14814 953297

49 - الإمارات 2154 746557

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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