نيكي ينخفض بعد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون في اليابان

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طوكيو (رويترز) - تخلى المؤشر نيكي عن مكاسب صغيرة وانخفض يوم الجمعة مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بأنباء عن اكتشاف أول إصابات محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في طوكيو.

ونزل نيكي 0.05 بالمئة ليغلق عند 28782.59 نقطة بعدما صعد بنحو 0.25 بالمئة. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية بنسبة 0.83 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 بالمئة إلى 1986.78 نقطة، وسجل زيادة أسبوعية نسبتها 0.12 بالمئة.

وتراجع مؤشر قطاع شركات الطيران 0.59 بالمئة في حين انخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 0.99 بالمئة، بعد أنباء بشأن اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بالمتحور أوميكرون في العاصمة اليابانية.

لكن حد من خسائر نيكي زيادة سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.2 بالمئة وارتفاع سهم دايكين إندستريز لصناعة مكيفات الهواء واحد بالمئة وصعود سهم منصة الخدمات الإعلامية إم3 بنسبة 1.15 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس بفعل انخفاض سهم شركة نيبون للتلغراف والهاتف (إن.تي.تي) 2.16 بالمئة وتراجع سهم كيينس لصناعة أجهزة الاستشعار 0.55 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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