وكالة: اكتشاف 4 إصابات جديدة بأوميكرون في كيوتو باليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم السبت أنه تم رصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في مقاطعة كيوتو في غرب البلاد.

وأضافت أن من بينها ثلاث إصابات يشتبه في أنها محلية لعدم اتضاح طريقة إصابتهم بالعدوى.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html