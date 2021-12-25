حاكم مقاطعة فوكوكا اليابانية يعلن اكتشاف إصابة محلية بأوميكرون

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال سيتارو هاتوري حاكم مقاطعة فوكوكا اليابانية يوم السبت إن المقاطعة سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحالة جاءت على ما يبدو نتيجة انتقال محلي للعدوى لعدم اتضاح طريقة إصابتهم بالعدوى.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)

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