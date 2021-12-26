لأول مرة.. إصابات كوفيد-19 في فرنسا تكسر حاجز 100 ألف حالة

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مسافرون يضعون كمامات وينتظرون سيارة أجرة بعد وصولهم إلى محطة قطارات في العاصمة الفرنسية باريس لحضور احتفالات عيد الميلاد يوم الجمعة. تصوير: كريستيان هارتمان - رويترز.
مسافرون يضعون كمامات وينتظرون سيارة أجرة بعد وصولهم إلى محطة قطارات في العاصمة الفرنسية باريس لحضور احتفالات عيد الميلاد يوم الجمعة. تصوير: كريستيان هارتمان - رويترز.

باريس (رويترز) - سجلت فرنسا رقما قياسيا في الإصابات بكوفيد-19 يوم السبت بالإعلان عن 104611 حالة إصابة لتكسر بذلك حاجز المئة ألف إصابة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، مع استمرار الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في البلاد.

وقالت السلطات الصحية إن عدد المرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة زاد 28 ليصل إلى 3282 شخصا.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز