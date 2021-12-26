لأول مرة.. إصابات كوفيد-19 في فرنسا تكسر حاجز 100 ألف حالة

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باريس (رويترز) - سجلت فرنسا رقما قياسيا في الإصابات بكوفيد-19 يوم السبت بالإعلان عن 104611 حالة إصابة لتكسر بذلك حاجز المئة ألف إصابة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، مع استمرار الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في البلاد.

وقالت السلطات الصحية إن عدد المرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة زاد 28 ليصل إلى 3282 شخصا.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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