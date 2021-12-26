صحيفة: اليابان تدفع تعويضات للشركات للحفاظ على سرية براءات اختراع

أخبار اليابان





(رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الأحد أن اليابان ستقدم تعويضات للشركات للحفاظ على سرية براءات الاختراعات التي لها تطبيقات عسكرية محتملة وذلك بموجب قانون مقترح.

وقال تقرير نيكي إن براءات الاختراع التي يجري مراجعتها بموجب قانون الأمن الاقتصادي المقترح ستشمل التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في تطوير أسلحة نووية، مثل تخصيب اليورانيوم.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد تعهد الشهر الماضي بوضع الأمن الاقتصادي للبلاد ضمن أولويات سياسته

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية ستقدم تعويضا يقارب 20 عاما من دخل الترخيص للشركات التي تخضع لهذا القانون.

وقال التقرير إن إطار القانون سيصدر الشهر المقبل مع توقع موافقة مجلس الوزراء في فبراير شباط 2022 والتطبيق المتوقع للإجراءات في السنة المالية 2023.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html