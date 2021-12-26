مركز: زلزال بقوة 5.8 يهز جزر ريوكيو اليابانية

أخبار اليابان

(رويترز) - قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز جزر ريوكيو في أقصى جنوب غرب اليابان يوم الأحد.

وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وخفض قوته لاحقا إلى 5.4 درجة.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو ضحايا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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