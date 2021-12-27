أوميكرون يتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية الأمريكية في عطلة عيد الميلاد

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واشنطن (رويترز) - ألغت شركات الطيران الأمريكية يوم الأحد المئات من الرحلات الجوية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى بين أفراد الأطقم مما أجبر عشرات الألوف من المسافرين في عطلة عيد الميلاد على تغيير خططهم.

وألغت شركات الطيران التجارية أكثر من 720 رحلة داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها يوم الأحد، وفقا لإحصاء على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم).

وهذا العدد أقل بقليل من قرابة ألف رحلة طيران ألغيت في يوم عيد الميلاد، لكنه قريب من نفس المستوى عشية العيد، وسيتم على الأرجح إلغاء المزيد من الرحلات الجوية، في حين تأخرت أكثر من 1400 رحلة.

ومع القفزة في الإصابات، اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء رحلات بسبب احتياج طيارين وأفراد طواقم إلى العزل الصحي.

وتوقعت شركة دلتا إير لاينز إلغاء أكثر من 300 من رحلاتها يوم الأحد.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب ألا يُنشر اسمه "نحن في وضع أفضل من عيد الميلاد الماضي" رغم الاضطراب في بعض المطارات.

وعالميا، أظهرت بيانات موقع التتبع إلغاء ما يقرب من 2252 رحلة وتأخر 7100 رحلة أخرى حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

(إعداد محمد فرج ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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