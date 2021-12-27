النفط يتراجع في أمريكا مع إلغاء رحلات طيران بسبب كوفيد-19

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سنغافورة (رويترز) - تراجعت أسعار النفط في الولايات المتحدة يوم الاثنين بعدما ألغت شركات طيران آلاف الرحلات في عطلة عيد الميلاد وسط تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 لكن خام برنت ارتفع مدعوما بآمال بأن المتحور أوميكرون لن ينال من الطلب العالمي.

وألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أي بنسبة 1.2 بالمئة إلى 72.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش. وأغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بسبب عطلة. وارتفع سعر خام برنت العالمي 12 سنتا أي 0.2 بالمئة إلى 76.26 دولار.

وارتفع برنت بأكثر من 45 بالمئة هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها. وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا متوسطة من المرض.

وتستأنف يوم الاثنين المحادثات بين قوى عالمية وإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى زيادة صادرات إيران من النفط ولا يبدو أن المحادثات حققت تقدما يذكر باتجاه هذا الهدف.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير شباط.

وفي الشهر الماضي تمسكت أوبك+ بسياستها الانتاجية في شهر يناير كانون الثاني على الرغم من انتشار أوميكرون الذي قالت أوبك إن تأثيره من المرجح أن يكون قصير الأمد.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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