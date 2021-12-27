شركة شيونوجي اليابانية تبدأ المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح لكوفيد-19

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امرأة تمسك قنينة صغيرة كتب عليها "لقاح كوفيد-19 فيروس كورونا" ومحقنا طبيا في صورة من أرشيف رويترز.
امرأة تمسك قنينة صغيرة كتب عليها "لقاح كوفيد-19 فيروس كورونا" ومحقنا طبيا في صورة من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - أعلنت شركة شيونوجي اليابانية للمنتجات الدوائية يوم الاثنين أن المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح جديد لكوفيد-19 بدأت في فيتنام.

وأجرت الشركة تجارب سريرية بالفعل في اليابان لكنها سبق وأن قالت إنها ستجري تجارب متعددة على مستوى العالم أيضا.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز