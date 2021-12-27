شركة شيونوجي اليابانية تبدأ المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح لكوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أعلنت شركة شيونوجي اليابانية للمنتجات الدوائية يوم الاثنين أن المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح جديد لكوفيد-19 بدأت في فيتنام.

وأجرت الشركة تجارب سريرية بالفعل في اليابان لكنها سبق وأن قالت إنها ستجري تجارب متعددة على مستوى العالم أيضا.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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