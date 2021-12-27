ارتفاع معدل التأييد لرئيس وزراء اليابان مع ترحيب الناخبين لإجراءاته بشأن كوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية يوم الاثنين إن ما يقرب من ثلثي الناخبين اليابانيين يؤيدون حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مع ترحيب الناس بإجراءاته لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك إغلاق الحدود بشكل مؤقت أمام الوافدين الأجانب الجدد.

وأضافت الصحيفة أن التأييد لحكومة كيشيدا ارتفع إلى 65 في المئة بزيادة أربع نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق قبل شهر.

وفي أحدث استطلاع للرأي تم إجراؤه من الجمعة إلى الأحد أيد 61 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع خطوات كيشيدا لمكافحة فيروس كورونا فيما يعد أعلى معدل منذ أن بدأت نيكي في سؤال الناس عن رأيهم في تصدي الحكومة لفيروس كورونا في فبراير شباط 2020.

ومع ظهور سلالة أوميكرون سريعة الانتشار المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم أعلن كيشيدا أواخر نوفمبر تشرين الثاني منع اليابان دخول الأجانب لمدة شهر تقريبا. ومدد كيشيدا في الأسبوع الماضي هذا الإجراء حتى عطلة رأس السنة الجديدة.

وتولى كيشيدا منصبه في أكتوبر تشرين الثاني خلفا ليوشيهيدي سوجا الذي شهدت فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا تراجع الدعم له كرئيس للوزراء مع تصاعد كوفيد-19.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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