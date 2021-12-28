وان ويب تطلق 36 قمرا صناعيا من قازاخستان

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(رويترز) - أظهر بث مباشر يوم الاثنين أن شركة التكنولوجيا وان ويب، ومقرها بريطانيا، أطلقت 36 قمرا صناعيا للاتصالات إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية في قازاخستان.

وتطلق وان ويب أقمارا صناعية في المدار ضمن خططها لتقديم خدمة إنترنت عالمية فائقة السرعة.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت "الإطلاق #12 هو الأخير في سلسلة من ثماني عمليات إطلاق مجدولة في عام 2021 بواسطة وان ويب مع شريكتها في الإطلاق أريان سبيس".

وأذاع البث المباشر للإطلاق كل من وان ويب وأريان سبيس الفرنسية العالمية لخدمات الإطلاق ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وان ويب إن إطلاقا من الشرق الأقصى الروسي سيسمح لها بتوفير الاتصال في كل مكان شمال خط عرض 50 درجة.

وأدرجت وان ويب المملكة المتحدة وألاسكا وشمال أوروبا وجرينلاند وأيسلندا وجميع الولايات الأمريكية الواقعة ضمن أراضي قارة أمريكا الشمالية، والمحيط المتجمد الشمالي وكندا كمناطق من المتوقع توفير خدمة الاتصالات بالكامل فيها.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الأقمار الصناعية، التي أُطلقت على متن صاروخ سويوز-2.1 بي، سيتم فصلها على مراحل.

كانت وان ويب قد استأنفت إطلاق الأقمار الصناعية في ديسمبر كانون الأول بعد خروجها من الحماية من الإفلاس باستثمارات قدرها مليار دولار من تحالف للحكومة البريطانية وشركة بهارتي إنتربرايزس الهندية.

وحصلت الشركة على تمويل أيضا من الشركة الهندية ومن شركتي يوتلسات للاتصالات وسوفت بنك اليابانية. وحصلت وان ويب على تمويل إجمالي 2.4 مليار دولار.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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