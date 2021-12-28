إصابات كوفيد-19 اليومية في بريطانيا تتراجع عن حاجز المئة ألف

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لندن (رويترز) - سجلت بريطانيا 98515 إصابة جديدة بكوفيد-19‭ ‬يوم الاثنين و143 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة.

ونُشرت أيضا نتائج يوم 25 ديسمبر كانون الأول، والتي أظهرت تسجيل 113628 إصابة، ونتائج 26 ديسمبر كانون الأول حيث تم تسجيل 108893 إصابة.

ولم تتضمن بيانات يوم الاثنين أعداد الإصابات في أيرلندا الشمالية أو اسكتلندا، كما شملت نتائج جزئية في ويلز، بسبب اختلافات في أساليب التسجيل خلال فترة عيد الميلاد.

وبلغت الإصابات الجديدة ذروتها يوم 24 ديسمبر كانون الأول عندما تم تسجيل أكثر من 122 ألف إصابة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

وسجلت بريطانيا إجمالا 148003 وفيات في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة و12.2 مليون فحص إيجابي خلال الجائحة.

(تغطية صحفية وليام جيمس - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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