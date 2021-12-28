كوريا الجنوبية تواجه أيسلندا ومولدوفا وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم

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(رويترز) - قال اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم يوم الثلاثاء إن المنتخب الوطني سيواجه أيسلندا ومولدوفا وديا في تركيا الشهر المقبل استعدادا لمباراتين في تصفيات كأس العالم ضد لبنان وسوريا.

واختار المدرب باولو بينتو تشكيلة من 26 لاعبا من أجل المعسكر التدريبي أغلبهم من اللاعبين الذين يلعبون في أندية محلية، باستثناء الحارس كيم سيونج-جيو الذي يلعب في كاشيوا ريسول الياباني.

وضمت التشكيلة أيضا ستة لاعبين لم يسبق لهم اللعب دوليا.

وتلتقي كوريا مع أيسلندا في 15 يناير كانون الثاني في أنطاليا قبل أن تواجه مولدوفا بعد ستة أيام. ولا تقام المباريات في الأيام التي خصصها الاتحاد الدولي (الفيفا) للمباريات الدولية ولم يوجه بينتو الدعوة إلى لاعبيه المنتمين لأندية أوروبية مثل سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتلعب كوريا ضد لبنان في 27 يناير كانون الثاني وسوريا في أول فبراير شباط في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

وتحتل كوريا، التي شاركت في كل نسخة لكأس العالم منذ 1986، المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق نقطتين خلف إيران. ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات قطر.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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