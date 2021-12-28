الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في أكثر من شهر مع تراجع الدولار

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع سعر الدولار وقادت المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر في معاملات نهاية العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1815.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عندما بلغ 1816 دولارا. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1816.60 دولار.

وتراجع الدولار أمام سلة عملات مقتربا من الحد الأدنى لنطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة مما دعم إقبال حاملي العملات الأخرى على شراء الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.08 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 973 دولارا.

وانخفض البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1957.68 دولار للأوقية متراجعا عن أعلى مستوياته في أكثر من شهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

(إعداد أحمد صبحي ولبنى صبري للنشرة العربية)

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