اليابان تهدف إلى وضع إنسان على القمر بنهاية عشرينيات القرن الحالي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - راجعت اليابان جدول خططها لاستكشاف الفضاء يوم الثلاثاء بهدف وضع إنسان ياباني على القمر في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع لإتمام الخطة "الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملا ومقدرة على الحلم لكنه يعد أيضا أساسا رئيسيا لمجتمعنا الاقتصادي فيما يتعلق بأمننا الاقتصادي".

ووفقا لمسودة جدول الخطة، تهدف اليابان إلى وضع أول إنسان غير أمريكي على القمر في إطار برنامج أرتيمس، وهو مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء إلى القمر.

وتكشف الخطة أيضا عن تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ في 2024 ولإيجاد سبل أيضا لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء.

كما تهدف الصين المجاورة إلى أن تصبح قوة رئيسية في مجال ارتياد الفضاء بحلول 2030 وتخطط أيضا لوضع رواد فضاء على القمر مما يزيد من احتمال حدوث سباق آسيوي في الفضاء.

ويأتي إعلان اليابان عن أهدافها لاستكشاف الفضاء بعد أسبوع من عودة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا للأرض عقب قضائه 12 يوما على متن محطة الفضاء الدولية ليصبح أول سائح يزور الفضاء ويسافر إلى محطة الفضاء الدولية في أكثر من عقد من الزمان.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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