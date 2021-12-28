الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في شهر مدعومة بصعود الأسهم الأمريكية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته خلال شهر يوم الثلاثاء مدفوعا بأسهم شركات التكنولوجيا بعد أن دعمت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأسهم الأمريكية.

ومما دعم الإقبال على المخاطر كذلك صدور بيانات أظهرت ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية في نوفمبر تشرين الثاني مع تحسن إنتاج قطاع السيارات بعد انتعاش توريدات قطع الغيار على مستوى العالم.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على ارتفاع 1.37 بالمئة مسجلا 29069.16 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37 بالمئة إلى 2005.02 نقطة.

وأغلق مؤشر ستاندارد أند بورز الأمريكي على ارتفاع قياسي محققا مكاسب لليوم الرابع على التوالي بعد أن أكد ارتفاع مبيعات التجزئة مدفوعا بالمبيعات الالكترونية قوة الاقتصاد وخفف المخاوف من أثر إلغاء رحلات طيران بسبب انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي اضر بأسهم قطاع السفر.

وقادت أسهم التكنولوجيا الارتفاعات فصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.81 بالمئة ودايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 2.7 بالمئة.

وقادت سوني الارتفاعات على مؤشر توبكس إذ صعد سهمها 2.3 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html