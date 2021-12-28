إندونيسيا تسمح بطيران طائرة بوينج 737 ماكس مجددا بعد حادث أسقط قتلى

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من برناديت كريستينا

جاكرتا (رويترز) - قالت وزارة النقل الإندونيسية يوم الثلاثاء إن البلاد سترفع حظرا كانت قد فرضته على طائرة بوينج من طراز 737 ماكس بعد مرور ثلاث سنوات على حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران المحلية (ليون إير) أسفر عن مقتل 189 مسافرا كانوا على متنها.

وأوقفت سلطات الطيران حول العالم تشغيل الطائرة على مدى شهور بعد حادث دام مماثل لطائرة 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وقع في مارس آذار 2019.

وتأتي الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة بعدما عاد هذا الطراز للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا وعقب مزيد من عمليات إلغاء أوامر إيقاف التشغيل في دول أخرى من بينها أستراليا واليابان والهند وماليزيا وسنغافورة وإثيوبيا.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان إن رفع الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور ويأتي عقب إجراء تقييم على تغييرات حدثت في نظام الطائرة.

وجاء في البيان أن شركات الطيران لابد أن تتبع توجيهات صلاحية الطيران وتفحص طائراتها قبل أن تسمح بطيران 737 ماكس مجددا. وأضاف البيان أن الحكومة ستفحص الطائرات أيضا.

ولم ترد شركة (ليون إير) الخاصة، التي كانت تشغل عشر طائرات من طراز 737 ماكس قبل الحظر، على طلب للتعليق.

وقال عرفان سيتيابوترا، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الوطنية (جارودا إندونيسيا)، إن الشركة لا تعتزم إعادة الطائرة إلى أسطولها بينما تركز على إعادة هيكلة ديونها.

وقالت الشركة، التي كانت تشغل طائرة واحدة من طراز 737 ماكس قبل الحظر، إنها تعتزم تقليص أسطولها من 142 إلى 66 طائرة بموجب الخطة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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