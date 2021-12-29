واردات اليابان من النفط الخام ترتفع 21.8% على أساس سنوي في نوفمبر

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الثلاثاء إن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت بنسبة 21.8 في المئة إلى 2.81 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بمستواها قبل عام.

وكانت هذه رابع زيادة شهرية على التوالي في واردات الخام لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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