الدولار يرتفع مدعوما بتوقعات المركزي الأمريكي وانحسار المخاوف من أوميكرون

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نيويورك (رويترز) - ارتفع الدولار يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في أوائل مارس آذار لمواجهة ارتفاع التضخم، في حين أدى الارتفاع العالمي في أسواق الأسهم إلى دفع الين الياباني، الذي يعد أحد الملاذات الآمنة، للتراجع إلى أدنى مستوى في شهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 0.217 بالمئة إلى 96.261.

وهبطت العملة اليابانية إلى 114.935 ين مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني قبل أن تتحسن إلى 114.795 ين.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح في بورصة وول ستريت إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الاثنين قوية وخففت من حدة المخاوف من أن يفسد انتشار المتحور أوميكرون الانتعاش الاقتصادي.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7263 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني، قبل أن يتراجع ليصبح في أحدث تداول له عند 0.7224 دولار.

ولامس الجنيه الاسترليني، الذي غالبا ما يرتفع مع تحسن المعنويات، أعلى مستوياته منذ شهر عند 1.3461 دولار، قبل أن يتراجع إلى 1.3420 دولار.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1290 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 3.92 بالمئة إلى ما دون مستوى 50 ألف دولار.

(إعداد منير البويطي ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

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