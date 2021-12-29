المؤشر نيكي الياباني يتراجع عن أعلى مستوياته منذ شهر تأثرا بأسهم أمريكية

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طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء عن أعلى مستوياته منذ شهر، والذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن حذت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية حذو نظيراتها الأمريكية هبوطا.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.56 في المئة مسجلا 28906.88 نقطة عند الإقفال. وكان المؤشر قد ارتفع خلال تعاملات يوم الثلاثاء إلى 29121.01 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30 في المئة.

وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأسوأ أداء، فتراجع سهم طوكيو إلكترون 0.97 في المئة، كما انخفض سهم تريند مايكرو 2.99 في المئة وهبط سهم أدفانتست 1.63 في المئة.

وفي الليلة الماضية، انخفض مؤشر ناسداك الذي تقوده أسهم شركات التكنولوجيا 0.48 في المئة مع توقف قوة دفع رفعت الأسهم الأمريكية على مدى أربع جلسات.

وكان أكبر خاسر على المؤشر نيكي من حيث النقاط المئوية سهم سابورو القابضة للجعة والذي انخفض 3.79 في المئة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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