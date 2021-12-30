المؤشر نيكي الياباني يسجل أفضل إغلاق في نهاية العام منذ فقاعة الثمانينات

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طوكيو (رويترز) - سجل المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس أعلى مستوى إغلاق في نهاية العام منذ فقاعة الثمانينات، وإن كان مُني بخسائر محدودة في تعاملات ضعيفة قبل عطلة تستمر أربعة أيام.

وفقد المؤشر نيكي القياسي 0.40 في المئة مسجلا 28791.71 نقطة عند الإقفال، مع تسجيل حوالي 12 سهما انخفاضا مقابل كل سهم مرتفع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 في المئة مسجلا 1992.33 نقطة، لكن هذا كان أيضا أفضل مستوى إغلاق في آخر السنة منذ 1989 وذلك بعدما ارتفع 10.4 في المئة هذا العام.

وخلال العام، زاد نيكي 4.9 في المئة مدعوما بحوافز نقدية ومالية وآمال بانتعاش اقتصادي بعد الجائحة، وهو ما رفع الأسهم لمستويات قياسية على مستوى العالم هذا العام.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "كواليس الأسهم تبدو جيدة العام المقبل"، وتوقع أن يتجاوز نيكي 30 ألف نقطة بنهاية مارس آذار.

وأضاف "لا يبدو أن أوميكرون سيُحدث صدمة كبيرة للأسواق، ولا يبدو أن المستثمرين قلقون من إمكانية إقدام مجلس الاحتياطي على رفع الفائدة مرتين أو ثلاثا في العام القادم".

غير أن كل قطاع على المؤشر نيكي انخفض يوم الخميس. وكان أكبر خاسر سهم فاست ريتيلينج التي تدير متاجر يونيكلو، بعدما تراجع 0.55 في المئة. وهبط سهم نينتندو 2.03 في المئة وسهم كيكومان لإنتاج الصلصة 2.13 في المئة.

وسجل سهم سوفت بنك جروب أكبر مكاسب من حيث النقاط يوم الخميس بعدما زاد 1.46 في المئة. وكانت أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية من نصيب زد القابضة، المعروفة سابقا باسم ياهو جابان، التي ارتفع سهمها 3.33 في المئة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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