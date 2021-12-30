دراسة: جرعة جونسون التنشيطية تقلل ضرورة العلاج بالمستشفى بسبب أوميكرون

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كيب تاون (رويترز) - قال باحثون يوم الخميس إن تلقي جرعة تنشيطية من لقاح جونسون اند جونسون المضاد لفيروس كورونا والمكون من جرعة واحدة كان فعالا بنسبة 84 بالمئة في الوقاية من العلاج بالمستشفى بالنسبة للعاملين بالرعاية الصحية في جنوب أفريقيا الذين أصيبوا بالفيروس مع انتشار المتحور أوميكرون.

وتستند الدراسة إلى جرعة ثانية من لقاح جونسون اند جونسون تلقاها 69092 من العاملين بالمجال الطبي في الفترة من 15 نوفمبر تشرين الثاني إلى 20 ديسمبر كانون الأول.

وكان قد ظهر من تلقي جرعة أولية من اللقاح أنها لا توفر إلا وقاية محدودة جدا من العدوى بأوميكرون الذي ينتشر سريعا في العديد من البلدان منذ رصده أول مرة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني في جنوب القارة الأفريقية وهونج كونج.

ومع ذلك، أظهرت عدة دراسات أن الجرعة التنشيطية منه توفر حماية كبيرة من الأعراض الحادة للسلالة المتحورة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جنوب أفريقيا أن فاعلية لقاح جونسون اند جونسون في الوقاية من العلاج بالمستشفيات ارتفعت من 63 بالمئة بعد فترة وجيزة من الجرعة التنشيطية لتصل إلى 84 بالمئة بعد 14 يوما من تلقيها. وبلغت نسبة الفاعلية 85 في المئة خلال شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة التنشيطية.

وقالت ليندا-جيل بيكر التي شاركت في الإشراف على الدراسة ”هذا يطمئننا إلى أن اللقاحات الواقية من كوفيد-19 لا تزال فعالة في تحقيق الغرض الذي صُممت من أجله، وهو حماية الناس من الأعراض الخطيرة للمرض ومن الموت“.

وأضافت ”هذا دليل آخر على أننا لم نفقد ذلك الأثر حتى في وجه سلالة شديدة التحور“.

ومضت قائلة ”ما نريد توضيحه هو أن جرعتين من اللقاح تستعيدان حقا الحماية كاملة، ولا أعتقد أننا يمكن أن نستخلص من هذا أننا سنحتاج جرعة تنشيطية ثالثة أو رابعة على الإطلاق“.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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