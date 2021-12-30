هيئة الإذاعة اليابانية: وفاة المشتبه به في حريق أودى بحياة 25

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في اليابان (إن.إتش. كيه) إن المشتبه به في إشعال حريق أودى بحياة 25 شخصا في عيادة للطب النفسي بمدينة أوساكا هذا الشهر توفى في المستشفى يوم الخميس.

كان الرجل البالغ من العمر 61 عاما في حالة حرجة. وتقول الشرطة إن الحريق اندلع عندما أحضر الرجل، الذي يُعتقد أنه أحد المرضى، حقيبة بها سائل قابل للإشتعال في العيادة ووضعها أمام المدفأة وركلها بقدمه.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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