جنوب أفريقيا ترفع حظر التجول مع اجتياز ذروة الموجة الرابعة من كوفيد-19

أخبار اليابان





كيب تاون (رويترز) - قال مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا في بيان يوم الخميس إنه تم رفع حظر التجول الذي كان مفروضا في البلاد من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا.

وتابع البيان أن القرار يُنفذ على الفور مع اجتياز البلاد ذروة الموجة الرابعة من كوفيد-19 والتي هيمن عليها المتحور أوميكرون.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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