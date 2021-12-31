جنوب أفريقيا ترفع حظر التجول مع اجتياز ذروة الموجة الرابعة من كوفيد-19

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حانة خالية على شاطىء في كيب تاون بجنوب افريقيا يوم 23 ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا. تصوير:رويترز.
حانة خالية على شاطىء في كيب تاون بجنوب افريقيا يوم 23 ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا. تصوير:رويترز.

كيب تاون (رويترز) - قال مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا في بيان يوم الخميس إنه تم رفع حظر التجول الذي كان مفروضا في البلاد من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا.

وتابع البيان أن القرار يُنفذ على الفور مع اجتياز البلاد ذروة الموجة الرابعة من كوفيد-19 والتي هيمن عليها المتحور أوميكرون.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز