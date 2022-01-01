تحليل بريطاني: احتمال نقل المصاب بأوميكرون للمستشفى نحو ثلث مثيله للمصاب بدلتا

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لندن (رويترز) - أثبت تحليل بريطاني لأكثر من مليون إصابة بالسلالتين أوميكرون ودلتا المتحورتين من فيروس كورونا أن احتمالات نقل المصاب بأوميكرون إلى المستشفى قد تكون ثلث مثيله في حالة الإصابة بدلتا.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأمن الصحي البريطانية أن اللقاحات يمكن أن تكون مفيدة للغاية ضد أوميكرون في حالة الحصول على جرعة ثالثة مع انخفاض خطر النقل إلى المستشفى بنسبة 81 في المئة مقارنة بالأفراد الذين لم يتلقوا تطعيما.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية ”أحدث تحليل يتماشى مع الدلائل المشجعة التي شهدناها بالفعل“.

ومضت تقول ”مع ذلك يبقى من السابق لأوانه استخلاص أي نتائج نهائية بشأن الحدة التي تستدعي العلاج بالمستشفى“.

وأضافت هوبكنز ”العدوى المتزايدة بأوميكرون والإصابات المتزايدة عند من هم فوق سن الستين في إنجلترا تعني أن من المرجح زيادة الضغط على وكالة الأمن الصحي في الأسابيع المقبلة“.

(تغطية صحفية كيت هولتون - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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