حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 286.63 مليون والوفيات 5 ملايين و782999

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 286.63 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و782999.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 826894 54134236

الهند 481080 34838804

البرازيل 619024 22277239

المملكة المتحدة 148624 12937886

روسيا 657909 10499982

فرنسا 123552 9740600

تركيا 82326 9479288

ألمانيا 112004 7160924

إسبانيا 89405 6294745

إيران 131606 6192977

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 24158 2093740

42 ‬‬‬‬- الأردن 12653 1063405

45 - المغرب 14849 963092

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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