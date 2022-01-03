فاوتشي: كثرة الإصابات بأوميكرون في أمريكا تٌزيد خطر دخول المستشفيات

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من كانيشكا سينغ

(رويترز) - قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه لا يزال هناك خطر من حدوث زيادة في دخول المستشفيات بسبب العدد الكبير للإصابات بفيروس كورونا، حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات الأولية إلى أن المتحور أوميكرون أقل خطورة.

وأضاف فاوتشي خلال مقابلة مع شبكة ”سي.إن.إن“ يوم الأحد ”الصعوبة الوحيدة تكمن في أنه إذا كان لديك الكثير من الحالات، حتى لو كان معدل دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل مما هو عليه مع (السلالة) دلتا، فلا يزال هناك خطر من ارتفاع عدد من يدخلون المستشفيات بشكل يُزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية“.

وطبقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تشير التقديرات إلى أن السلالة أوميكرون تمثل 58.6 في المئة من السلالات المنتشرة في الولايات المتحدة حتى 25 ديسمبر كانون الأول.

وقال فاوتشي في المقابلة مع سي.إن.إن ”من المؤكد أنه ستكون هناك إصابات أكثر بكثير لأن هذا الفيروس أكثر انتشارا بكثير من (السلالة) دلتا“.

وأضاف مع ذلك ”يبدو في الحقيقة أن (أوميكرون) ربما يكون أقل حدة، على الأقل من البيانات التي تحصلنا عليها من جنوب أفريقيا، ومن المملكة المتحدة، بل بعض البيانات الأولية من هنا، من الولايات المتحدة“.

وسجلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 346869 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت بحسب إحصاء رويترز. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 828562 بعد تسجيل 377 وفاة جديدة.

(إعداد محمد فرج ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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