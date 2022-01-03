أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع مع ارتفاع عوائد السندات

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(رويترز) - تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أثر ارتفاع عوائد السندات والأسهم على جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن مما أدى إلى تراجعه سريعا عن أعلى سعر وصل إليه منذ ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1826.92 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1831.62 دولار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.1 بالمئة إلى 1827.40 دولار.

وتراجعت السبائك أيضا على الرغم من استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في شهر واحد يوم الجمعة.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت عام 2021 على انخفاض 3.6 بالمئة في أكبر انخفاض سنوي لها منذ 2015، وذلك مع بدء الاقتصادات في التعافي من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تغيرت أسعار الفضة بشكل طفيف في المعاملات الفورية إلى 23.27 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.76 بالمئة إلى 979.44 دولار.

وصعد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1906.77 دولار.

(إعداد أحمد صبحي وأحمد السيد للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي)

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