بارتي: كثرة المواهب يبشر بالخير في تنس السيدات

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا إن 2021 شهد إنجازات رائعة وأثبت وجود مواهب كثيرة في تنس السيدات وهو ما يبشر بالخير لهذه الرياضة.

وفازت أربع لاعبات مختلفات بألقاب البطولات الأربع الكبرى للعام الخامس تواليا في 2021 بينما شهدت البطولة الختامية لموسم تنس السيدات وأولمبياد طوكيو تتويج بطلتين جديدتين.

وقالت بارتي للصحفيين قبل المشاركة في بطولة أديليد الدولية وهي واحدة من البطولات الإعدادية لأستراليا المفتوحة "تظهر مواهب جديدة كل عام ينافسن على الألقاب بغض النظر عن موقعهن في التصنيف العالمي.

"تحققت الكثير من الإنجازات بالفعل في 2021. بلغت لاعبات آفاق جديدة وقدمن موسما رائعا شهد ثباتا في المستوى وهو أمر مثير في تنس السيدات.

"بات يتعين عليك أن تكون في أفضل حالاتك في كل مرة لتتمكن من التنافس مع الجميع ومنح نفسك فرصة للفوز بالألقاب الكبيرة".

وأكدت بارتي أيضا أهمية المشاركة في بطولات استعدادية في بداية الموسم بعد أن انسحبت اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما من البطولة الختامية وكأس بيلي جين كينج في نهاية 2021.

وقالت بارتي "تحتاج فقط إلى الاستمتاع بأول أسبوعين في العام الجديد لأنك غالبا لا تقدم أفضل مستوياتك في بداية العام.

"أتطلع لهذا التحدي اعتبارا من بطولة أديليد لاستعادة إيقاعي".

وحصلت بارتي على إعفاء من خوض الدور الأول وستشارك اعتبارا من الدور الثاني لبطولة أديليد التي يبلغ مجموع جوائزها 848 ألف دولار.

وتنطلق أستراليا المفتوحة في ملبورن في 17 يناير كانون الثاني.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html