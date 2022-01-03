الإصابات اليومية بكورونا في طوكيو تسجل أعلى مستوى لها منذ 8 أكتوبر

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت حكومة طوكيو إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 103 حالات يوم الاثنين فيما يعد أعلى مستوى منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وسجلت الإصابات الجديدة ارتفاعا في طوكيو منذ نهاية الشهر الماضي كما أن العدد المسجل يوم الاثنين أعلى من العدد المسجل في اليوم السابق والذي بلغ 84.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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