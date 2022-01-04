الأمين العام المنتخب لأوبك يقول دعم استمرار اتفاق أوبك+ حتى 2023 أولوية أولى

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من أليكس لولر وأحمد حجاجي

لندن/الكويت (رويترز) - قال الأمين العام المنتخب لمنظمة أوبك هيثم الغيص‭ ‬يوم الاثنين إن الأولوية القصوى بالنسبة له هي الإبقاء على اتفاق المنظمة مع روسيا والمنتجين الآخرين، لأن ذلك يصب في المصلحة الأوسع لصناعة النفط.

واتفقت أوبك يوم الاثنين على تعيين الغيص، محافظ الكويت السابق لدى أوبك، أمينا عاما جديدا لها، خلفا للنيجيري محمد باركيندو. وسيتسلم الغيص مهام منصبه في الأول من أغسطس آب المقبل.

وساعد تحالف أوبك+ بين أوبك ومنتجي النفط الآخرين، المسمى إعلان التعاون، في دعم سوق النفط العالمية منذ إنشائه عام 2017.

وقال الغيص لرويترز ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على الاتفاقية حتى عام 2023 إن ذلك من أهم أولوياته.

وأضاف أنه يصب في المصلحة الأوسع للصناعة وجميع دول أوبك+.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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