وول ستريت ترتفع في أولى جلسات 2022 وقيمة أبل السوقية تبلغ 3 تريليونات دولار

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نيويورك (رويترز) - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين إذ بلغت القيمة السوقية لشركة أبل ثلاثة تريليونات دولار، في حين أعلنت تسلا عن تسليمات قياسية في الربع الرابع من 2021، مما حسن معنويات المستثمرين في أول أيام التداول هذا العام.

وأصبحت شركة أبل يوم الاثنين أول شركة في العالم تصل إلى هذا الإنجاز وأغلقت أسهمها على ارتفاع.

كما ارتفعت أسهم تسلا بعد أن تجاوزت مبيعات الشركة الفصلية تقديرات المحللين، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق مع زيادة الإنتاج في الصين.

ومنح السهمان أكبر دعم للمؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 246.83 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 36585.13 نقطة عند الإغلاق، وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الجلسة مرتفعا 30.41 نقطة، أو 0.64 بالمئة، إلى 4796.59 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 187.83 نقطة، أو 1.2 بالمئة، إلى 15832.80 نقطة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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