حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 290.28 مليون والوفيات 5 ملايين و795222

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 290.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و795222.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 828879 55301886

الهند 481893 34922882

البرازيل 619171 22293228

المملكة المتحدة 148851 13235401

روسيا 660402 10554309

فرنسا 123942 10250358

تركيا 82455 9512808

ألمانيا 112178 7194236

إيطاليا 137786 6396110

إسبانيا 89405 6294745

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24174 2094349

42 ‬‬‬‬- الأردن 12748 1067974

45 - المغرب 14855 966777

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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