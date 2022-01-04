سوني تؤجل عرض فيلم (موربيوس) مرة أخرى إلى أبريل مع اتساع تفشي أوميكرون

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لوس انجليس (رويترز) - قالت شركة سوني كورب السينمائية في بيان يوم الاثنين إنها ستؤجل عرض فيلم البطل الخارق (موربيوس) الذي كان مقررا في يناير كانون الثاني إلى الأول من أبريل نيسان.

وتأجل طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته جاريد ليتو، الذي يقوم بدور موربيوس، عدة مرات خلال جائحة كوفيد-19. وكان أحدث موعد مزمع لإطلاقه هو 28 يناير كانون الثاني.

ويشكل التأجيل انتكاسة بالنسبة لدور السينما التي تحاول التعافي من موجات الإغلاق خلال أزمة كوفيد.

وتحتفي سلاسل دور العرض السينمائي، ومنها إيه.إم.سي انترتينمنت وسينيمارك هولدنجز وسينيورلد جروب، بمبيعات تذاكر ضخمة لفيلم سوني (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار". وفي حين أن (نو واي هوم) لا يزال معروضا، لا تجد شركات دور السينما أسماء كبيرة أخرى تذكر على أجندتها حتى الربيع.

وأثارت السلالة أوميكرون سريعة الانتشار من فيروس كورونا مخاوف جديدة بشأن ما إذا كان المشاهدون سيشعرون بارتياح للذهاب إلى دور السينما خلال الجائحة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عماد عبد الله)

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